Riigikogu erikomisjon otsis võimalusi, kuidas Ukrainasse täiendavat abi saata

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul soovis komisjon saada ülevaate, millised täiendavad võimalused on Eestil Ukrainat abistada ning millist lisakoostööd saaks teha Ukraina abistamiseks Euroopa Liidu tasemel. «Eesti on saatnud Ukrainasse relva- ja humanitaarabi, suure panuse on andnud vabatahtlikud – kokku on Eesti inimesed, riik ja erasektor andnud Ukrainale humanitaarabi 11 miljonit eurot. Ent abivajadus on jätkuv, mistõttu soovime saada infot, mida Eesti Ukraina heaks veel ära teha saab ja plaanib ning mida peaksime julgustama tegema teisi riike,» lausus Reinsalu.