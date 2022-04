Peaminister Kallas sõidab koos äridelegatsiooniga ametlikule visiidile Norrasse

Peaminister Kaja Kallase sõnul on meil Norraga ühised väljakutsed nii julgeoleku- kui ka energiavaldkonnas. «Peame muutunud julgeolekuolukorras tagama meie piirkonna kaitse ja jätkama ühiselt tööd selle nimel, et teha sõjaline agressioon Venemaale võimalikult kulukaks,» ütles peaminister Kallas.

Samuti märkis peaminister, et on vaja leida võimalused, kuidas energiavaldkonda arendada senisest keskkonnasõbralikumalt ja jätkusuutlikumalt. «Teineteise kogemustest õppimine ja uute koostöövõimaluste leidmine võimaldab meil teha targemaid valikuid, mis omakorda aitavad lõpuks tagada energiajulgeoleku ja ka paremad energiahinnad. Samuti selle, et meie keskkond oleks puhtam ja paremini hoitud,» ütles Kallas.