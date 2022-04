Pagulasabi on Ukrainas rahapõhise sekkumisega seni kõige rohkemate inimesteni jõudnud

ÜRO andmetel viib ellu või plaanib Ukrainas rahapõhiseid sekkumisi ellu viia 15 organisatsiooni, kokku on märtsi lõpu seisuga jõutud enam kui 18 000 inimeseni. Eesti Pagulasabi oli üks esimesi humanitaarorganisatsioone, kes rahapõhiste sekkumistega alustas, olles nüüdseks toetanud juba 5077 leibkonda ehk enam kui 15 000 inimest. Toetuse suuruseks on 2220 Ukraina grivnat ehk umbes 70 eurot ühe leibkonnaliikme kohta.

«Rahapõhisel abil on palju eeliseid. See lubab abisaajal ise hinnata, mida tal kõige rohkem vaja on: kas tal on kõige enam puudust toidust või hügieenitarvetest, soojadest riietest või ravimitest, kas maksmist vajab elektriarve või ajutise kodu üür või kas raha on vaja hoida võimalikuks evakueerumiseks,» ütles pagulasabi juhataja Eero Janson.

Eero Janson. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Ta lisas, et samuti jätab selline abi annetusraha sihtriiki ning toetab kohapealset majandust, selle asemel, et kulutada seda esemelise humanitaarabi ladustamise, transpordi ja sorteerimise jaoks. ÜRO hinnangul on rahapõhine sekkumine peamine tsiviilisikute toetamise viis piirkondades, kus pangandussüsteemid ja turud toimivad.

Eesti Pagulasabi Ukraina esinduse ja partnerorganisatsiooni Unity for the Future juht Tamara Ogorodova kinnitas, et sõja esimestest päevadest on nad toetanud naisi ja lapsi, erivajadustega inimesi, vanureid - kõige haavatavamaid, kes vajavad tuge ja ei tule kriisiga üksi toime.

«Oleme abisaanud perekondadega ühenduses ja nad on toetuse eest ostnud kõige olulisemat: toitu, eriti beebitoitu, ravimeid, vett, hügieenitarbeid. Samuti aitab see toetus inimestel lahkuda linnadest, mis on ümberpiiratud või õhurünnakute all. Meie siiras tänu Eesti inimestele ja Eesti Pagulasabile neil rasketel aegadel. See ei ole ainult materiaalne abi, vaid ka tunne, et me ei ole sel raskel ajal üksi,» sõnas Ogorodova.

Pagulasabi kogumispunkt Tartus. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Pagulasabi meeskond Ukrainas on 16-liikmeline ning nad tegelevad igapäevaselt abivajajate hindamise, neile rahapõhise abi edastamise ja olukorra monitoorimisega. Peamiselt on kasusaajad pered, kes on kaotanud oma kodu või pereliikme või kelle pereliige on saanud sõjategevuses haavata või kes elavad nn isoleeritud linnades. Pagulasabi humanitaarsekkumise peamised piirkonnad on Donetski, Luhanski, Zaporižžja, Sumõ, Harkivi, Kiievi, Žõtomõri, Mõkolajivi ja Tšernihivi oblastid.

Lisaks rahapõhisele sekkumisele toetab Pagulasabi Ida-Ukraina haiglaid meditsiinitarvikute, toidu, generaatorite ja muude tarvikutega ning jagab tekke ja muud esmavajalikku pommivarjendites olevatele inimestele.