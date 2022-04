Häirekeskus alustas uute põhimõtete järgi abi väljasaatmist

Ohuhinnangute süsteem on välja töötatud maailmas laialt kasutusel oleva ja heaks kiidetud kutsetöötluse manuaali põhjal. Projekti ettevalmistamisega on tegeletud 2017. aastast, eeskujuks on olnud Taanis kasutusel olev intervjueerimise metoodika, mis on efektiivsust juba tõestanud. Siiani kasutusel olnud küsimustik pärineb aastast 2008.