Tallinlased saavad valida Putukaväila linnaruumikunsti võistluse rahva lemmiku

Putukaväil on kuut Tallinna linnaosa läbiv 13 kilomeetri pikkune niiduilmeline roheala, mis ulatub Põhja-Tallinnast Kopli kaubajaamast Nõmmele Hiiu jaamani ja kus saavad liikuda nii inimesed kui loomad ning leiavad elupaiku ja toitu putukad.

Installatsioonivõistluse eesmärk on Putukaväila rikastamine loodustundliku linnaruumikunstiga. «Soovime muuta Putukaväila keskkonda elamuslikumaks ja vaheldusrikkamaks. Installatsioonidega rikastatakse Putukaväila lõike ja paiku, mis täna mõjuvad monotoonselt ning mille identiteet ja kohatunnetus vajavad tugevdamist,» selgitas abilinnapea Vladimir Svet.

«Putukaväila projekt on omakorda osa Tallinna linna suuremast plaanist linnakeskkonda rohelisemaks ja inimmõõtmelisemaks muuta. Soovime edaspidi Putukaväilal katsetatud installatsioonide taolist linnakunsti aktiivsemalt lisada ka teistele Tallinna rohealadele,» lisas Svet.

Projekti eestvedaja ja võistlusülesande koostaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim koostöös Putukaväila töögrupiga. Ideekonkurss lähtub Putukaväila kontseptsioonist, arengustrateegiast „Tallinn 2035“ ja Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkidest. Putukaväil on osa B.Green välisprojektist, mida rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi. Putukaväil on ka üks Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 lipuprojektidest.