Vene saatkond Eestis väidab, et Butša veresaun ei ole Vene vägede kätetöö

Peaminister Kaja Kallas kirjutas pühapäeval Twitteris, et fotod Vene vägede poolt mõrvatud tsiviilelanikest Irpinis ja Butšas meenutavad Nõukogude ja natsirežiimide massimõrvu.

«See ei ole lahinguväli, vaid kuriteopaik. Ukraina kodanike massimõrvad Venemaa poolt on selged sõjakuriteod,» kirjutas Kallas.

Peaministri postitust jagas Vene suursaatkond Eestis, väites, et Vene väed taandusid Butšast 30. märtsil, mistõttu olevat võimatu, et mõrvad nende kätetöö on.