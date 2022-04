11 rahvasaadikut pöördusid välisministri poole ettepanekuga Vene suursaadik Eestist välja saata

«Teeme teile (välisministrile - M.P.) üleskutse teha vastavalt välissuhtlemisseadusele ettepanek Vabariigi Valitsuse kaudu Vabariigi Presidendile, et kuulutada protestina seoses Vene Föderatsiooni sooritatavate sõjakuritegudega Ukrainas Venemaa diplomaatilise esinduse juht Vladimir Lipajev Eestis persona non grata'ks, sellest teavitada teisi riike ja kutsuda neid protestina Vene Föderatsiooni sooritatavatele sõjakuritegudele astuma analoogilisi samme,» seisis postituses.

Ühismeedias võttis sõna ka eksvälisministrist Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand (SDE), kes peab Lipajevi soovimatuks isikuks kuulutamist ning riigist välja saatmist küll õigeks, kuid leiab, et enne seda tuleb kutsuda Moskvast tagasi sealne Eesti suursaadik.

«Tänases olukorras ei ole niikuinii tavapärast diplomaatilist suhtlemist ja ma kahtlen, et Eesti suursaadik teab/kuuleb midagi sellist, mida ei tea/ei kuule Macron või Scholz. Üksiti ennetaks see Eesti suursaadiku väljasaatmise Kremli vastukäiguna,» kirjutas Kaljurand, märkides siiski, et Moskvasse ja Peterburgi peaks Eesti kodanike aitamiseks jääma konsulaarteenistus.