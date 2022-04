Kaimar Karu: Vene kultuuri sümboliteks on nüüd rüüstatud linnad ja mõrvatud lapsed

«Ma ei tea ka seda, kuidas meie Eestis sellega hakkama saame. Riigina ja indiviididena. Eesti, vene, valgevene, ukraina, soome, läti, saksa, hollandi päritolu eestlastena. Mitte keegi meist ei ole saanud valida, kuhu ja kellena ta sünnib. Kuulumine ühessegi rahvusesse ei saa olla pärispatt. Me ei saa langeda samasugusesse pimedusse, mis ümbritseb Putinit ning õigustab tema jaoks kümnete tuhandete «ebasobilike» inimeste väärkohtlemist.»

Karu sõnas, et olukorras, kus vaid tuhatkonna kilomeetri kauguselt pärit sõjakaadrid purustatud koljudega surnukehadest on muutunud igapäevaseks, on raske tõmmata piiri süü ja põhjuse, riigi ja rahvuse, inimese ja inimese vahele.

Küll aga ei saa tema sõnul endale lubada, et võtame omaks mõrvaliku režiimi mõtte- ja käitumismallid, kuna see oleks üks viis, kuidas vaenlane võidaks. «See oleks üks viis, kuidas meie hääbuks. Me ei saa kurjusele vastata kurjusega, kuigi kohati ei näe õigluse saavutamiseks ühtki muud võimalust.»

Me ei saa kurjusele vastata kurjusega, kuigi kohati ei näe õigluse saavutamiseks ühtki muud võimalust.

«Aga keda me siis süüdistame, kui venelasi süüdistada ei saa?» küsis ta. «Sakslasi, kes on Venemaa gaasi ostes aastaid Putini sõjamasinat ehitada aidanud? Türklasi, kes vene vilja ostes oma inimesi on toitnud? Hiinlasi, kes Putiniga koos läänemaailma kollapsi mudeldavad? Eestlasi, kes Yandexiga linnasõite tegid?»