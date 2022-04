Kirjutasin kavandi kahele teemale, kuna suur laulupidu sisaldab endas traditsiooniliselt kahte kontserti. Minu põhiteema kannab märksõna «tarkus», kantuna meie Eesti elust ja sündmustest. Kuna see sai kokku pandud veel enne Ukraina sõda, siis keskendusingi sellele, et meil oleks tarkust riigi, ühiskonna ja rahvusena hoida oma keelt ja kultuuri, et oleks lugupidamist ja armastust oma lähedaste ja sõprade vastu, viisakat käitumist, ilusat emakeelt. Lastel koolitarkust ja vanematel tarkust lastele oma pärandit edasi jagada.

Teise ideena kasutasin märksõnu «murded» ja «murdumised». Mulle tundub, et Eestis on murdekeel jälle fookuses, meil on tekkinud toredaid murdekeelseid aabitsaid ja raamatuid, samuti on kauneid murdekeelsetele rahvaluule tekstidele tehtud laule ning neid ei ole just väga sageli laulupeoprogrammi sattunud. Nii mõtlesingi keskenduda sellele teemale. Aga mängides sõnadega – murd, murdumine, murded –, leidsin palju erinevaid mõtteid, mille ümber saab ka laulupeo kontserdis erinevatele teemadele keskenduda, murdumiste ja murdeliste aegadeni välja. Nii et mulle tundub, et see kõnetab mind praegu isegi rohkem kui kavandi kirjutamise ajal.