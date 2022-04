USA satelliitfotod Butšast lükkavad Venemaa väited ümber

Venemaa on eitanud, et nende väed tapsid Butšas tsiviilisikuid.

«Butšast kogutud kõrge eraldusvõimega Maxari satelliidipildid on kontrollitavad ja kinnitavad hiljuti sotsiaalmeedias levinud videoid ja fotosid, millelt võis näha tänavatel nädalaid lebanud laipu,» ütles ettevõtte pressiesindaja Stephen Wood esmaspäevases avalduses.

New York Timesi hinnangul on mitmed surnukehad lebanud tänavatel vähemalt kolm nädalat.

Venemaa on tagasi lükanud süüdistused, et nende väed vastutavad tsiviilisikute tapmise ja piinamise eest Butšas. Venemaa väitel on Butša videod ja fotod võltsitud.