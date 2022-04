Kim Jong-uni õde sarjas taas karmisõnaliselt Lõuna-Koread

Suh ütles reedel, et Soulil on võimekus ja valmisolek korraldada Põhja-Korea vastu täppisrünnakuid, kui avastatakse, et Põhja-Korea kavatseb tulistada rakette oma lõunanaabri territooriumile.

Soul on pikka aega rõhutanud sellise ennetava sõjalise strateegia olemasolu, et tulla toime Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammiga seotud ohtudega, kuid on ebaharilik, et nii kõrge ametnik räägib sellest avalikult.