Paet: Butša genotsiidi järel peaks olema selge, et kuritegude eest vastutab kogu Venemaa

Pöördumisele alla kirjutanud väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet (RE) rõhutas, et venelaste sõjakuritegudele Butšas peavad järgnema karmimad sanktsioonid Putini kriminaalsele režiimile. «Jätkub ju Mariupoli ja teiste Ukraina linnade hävitamine ning tuhandete Ukraina inimeste küüditamine Venemaale,» tuletas ta meelde.

Pöördumises nõuavad saadikud Euroopa Ülemkogu erakorralist kohtumist eesmärgiga kehtestada Venemaale täielik nafta-, gaasi ja söeembargo, kõikide sadamate sulgemine Vene laevadele ja kaupadele, kõikide Vene pankade täielik lahtiühendamine rahvusvahelisest SWIFTi maksesüsteemist ning pikendada sanktsioonide all olevate isikute nimekirja Vene oligarhide, ametnike ja avalike teenistujatega, kelle on välja toonud Navalnõi sihtasutus.

Lisaks nõuavad saadikud pöördumises, et ukrainlastele tuleb saata täiendavat relvaabi ja sõjavarustust, ka õhukaitsesüsteeme. «Venemaa keskendub nüüd julmas agressioonis Ukraina ida- ja lõunaosale, ning normaalsete riikide kiire abi on väga oluline,» toonitas Paet.

«Butša genotsiidi järel peaks kõigile selge olema, et nende kuritegude eest vastutab kogu Vene riik,» ütles Paet. «Vene inimesed, Vene sõjaväelased on need, kes käivad mööda Ukrainat süütuid inimesi piinamas, vägistamas ja tapmas ning marodööritsemas.»