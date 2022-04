Tallinna koolikohtade reserv on ammendunud

Lapsi on rohkem ja koolid otsivad erinevaid võimalusi, kuidas pakkuda õpet võimalikult paljudele Ukraina lastele. Üks lahendus on teha koostööd erinevate koolide vahel, kirjutas Pealinn. Tänase päeva seisuga käib Tallinna üldhariduskoolides 1573 Ukraina sõjapõgenike last, mis paneb koolid loominguliselt tegutsema, et leida lahendus nii õpetajate kui ruumipuudusele.