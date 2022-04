Haridusasutustesse on jõudnud ligi paar tuhat Ukraina last, tööle on asunud ka õpetajad

EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lapsi haridusasutustesse registreeritud Harjumaal (763), Tartumaal (230), Pärnumaal (227) ja Ida-Virumaal (154), kuid lapsi on jõudnud kõigisse piirkondadesse. Kui nädal tagasi oli Saaremaal kirja pandud vaid üheksa last, siis praegu on neid seal juba 45. Viljandimaale, kus eelmisel nädalal oli veel kaks last, on nüüd registreeritud juba 23 Ukrainast pärit last või noort.