«Paraku teame, et leidub uudistajaid, kes lähevad nii Tondiraba pargi veekogudele või Pae järvele. Siiski ei maksa oma elu ja tervisega riskida. Tuletame meelde, et Lasnamäe veekogude jääle minek on rangelt keelatud iga ilmaga. Palun ka lastevanematel rääkida lastega jääle mineku ohtudest, sest viimasel ajal on ette tulnud juhtumeid kus vanemad jätsid lapsed järelevalveta ning see võimaldas neil minna ohtlikule jääle. Samuti juhin tähelepanu sellele, et politsei võib keelu rikkumise eest ka trahvi teha,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.