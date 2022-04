Kohus ei keelanud Kelly Sildarust üllitatud raamatu müüki

«Kohus leidis, et hagi on esitatud puudustega, mistõttu tuleb hagejale määrata tähtaeg 7 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kuna hagi on esitatud puudustega, jättis kohus hagi tagamise taotluse rahuldamata. Kohus asus seisukohale, et hagi tagamine ei kuuluks rahuldamisele ka juhul, kui hagi vastaks nõuetele, sest hageja ei ole hagi tagamise taotluses põhistanud, et täidetud on tagamise eeldused,» tõdes kohus.