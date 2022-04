Kultuurikomisjon asub nimetama ERRi nõukokku uut liiget

«Komisjoni ülesanne on jälgida, et asjatundjatest nõukogu liikmed kataksid pädevalt erinevaid tähtsaid Rahvusringhäälingu tegevuse valdkondi – nõukogus on vajalikud finantsmajanduslikud teadmised ja kogemused, meediavaldkonna põhjalik tundmine, meedia ühiskondliku rolli professionaalne tundmine ning lisaks muule peaks kandidaat omama laialdast autoriteeti ühiskonnas,» rääkis Must.