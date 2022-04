Toomkiriku torni tipust leiti salalaegas

Kuul on praeguseks juba kuldamisele viidud, aga 18. sajandist pärit tuulelippu saavad kõik huvilised kirikus lähemalt uurida. Tõenäoliselt jääb tuulelipp kirikusse suve lõpuni, kui see tornikiivri restaureerimise lõpuks koos kuuliga taas tornitippu viiakse.

«Tornikuuli veeretasime kuldamisele, aga tuulelippu saab kirikus ilmselt sügiseni näha. Tuulelipp on nii heas korras, et selle juures pole vaja eriti midagi teha,» ütles toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Tuulelipu juures olevat pigem vaja kontseptuaalselt läbi mõelda, kas teha see osaliselt kullatisega ja osaliselt värvida siniseks, nagu see algselt võis olla.

Kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets lausus, et tornikiivri restaureerimisel ongi kõige huvitavamad tööd just kuuli ja tuulelippu puudutavad. Valmistamisaasta on tuulelipul kirjas – 1779. «See tähistab seda aastat, kui Toomkirik sai endale meile tuttava läänetorni. Tuulelippu on Toomkiriku puhul mainitud ka varem ja minu teada esimest korda vist juba 1618. aastal. Kus see täpselt paiknes selles olukorras, kus meile tuttavat torni veel ei olnud, on omaette küsimus,» rääkis Kilumets.