«Raha võtame vastu, kuid otsust see absoluutselt ei mõjutanud ja mitte mingil viisil ei motiveerinud,» kinnitas Järva vallavanem Toomas Tammik (KE), kelle juhitava valla haridusmaastikul tuleb sügisest mitmeid muudatusi, sealhulgas suletakse Aravete kooli gümnaasiumiosa. «Õpilaste arv on kokku kuivanud – 11. ja 12. klassi peale ainult 15 last, see peaks olema Eesti kõige väiksem keskkool hetkel,» seletas Tammik.