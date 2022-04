Valitsus otsustas annetada 265 000 doosi Covid-19 vaktsiine

«Covid-19 vaktsiinide laovarud oli üks teemasid Euroopa Liidu terviseministrite eelmisel nädalal toimunud arutelul. Euroopas kasvavad praegu pikaajaliste lepingute tõttu riikide vaktsiinivarud ja neid on samas keeruline annetada, kuna paljudes madala vaktsineerimise tasemega riikides on ebapiisav võimekus vaktsineerimist ja vaktsiinide logistikat korraldada. Annetamist tuleb organiseerida pigem varem kui hiljem, et vaktsiinide säilivusaeg oleks võimalikult pikk ja vastuvõtvatel riikidel seega suurem paindlikkus vaktsineerimise korraldamisel,» selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Eestis on praegu terviseteenuste osutajate juures arvestuslikult ligikaudu 176 000 doosi ja terviseameti laos veel ligikaudu 514 000 doosi Covid-19 vastast vaktsiini. Terviseameti laos olevatest vaktsiinidest otsustas valitsus annetamiseks suunata 180 000 Pfizer/BioNTechi 12+ inimestele mõeldud doosi, 60 000 Pfizer/BioNTechi 5–11-aastastele mõeldud doosi ja 25 000 Jansseni doosi.

Sel aastal on tootjatelt oodata veel 1,5 miljoni doosi saabumist. Kokku on Eestisse saabunud 2,6 miljonit doosi Covid-19 vaktsiine.

«Igal eestimaalasel on endiselt mõistlik teha terviseteadlik valik ja ennast tasuta vaktsineerida. Covid-19 haigus ei ole kahjuks Eestist ega Euroopast kuskile kadunud, nii et õigeaegne vaktsineerimine ja tõhustusdoosi tegemine on jätkuvalt kriitilise tähtsusega,» lisas Kiik.

Covid-19 vastu on vaktsineeritud 64,5 protsenti maailma elanikest, aga vaid 14,5 protsenti madala elatustasemega riikide elanikest. Eesti panustab Covid-19 vaktsiinide annetamisel peamiselt COVAX Facility kaudu, mis aitab kõige paremini vähendada ebavõrdsust ja tagab vaktsiinide ülemaailmse parema kättesaadavuse.