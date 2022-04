Välisministeerium on andnud Ukrainale humanitaarabiks üle miljoni euro

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et Venemaa sõja tõttu Ukrainas vajab humanitaarabi üle 12 miljoni inimese ja paraku humanitaarkatastroof üha süveneb. «Viie nädalaga on humanitaarabi vajavate inimeste hulk kasvanud peaaegu sama kõrgeks kui kümne aastaga Süürias, kus täna vajab humanitaarabi üle 13 miljoni inimese,» tõi välisminister välja.

«Venemaa rünnakutes tapetakse ja vigastatakse sihilikult süütuid inimesi. Vägivalla eest oma kodudest põgenema sunnitud elanikud peavad hakkama saama ilma peavarju, vee, toidu ja muu eluks hädavajalikuta. On selge, et juba üle kuu aja sõjakoledustes kannatanud rahva humanitaarabivajadus suureneb ja jääb selliseks pikaks ajaks. Seetõttu töötab meie humanitaarabi staap pühendunult edasi, et vajalik abi jõuaks Ukraina inimesteni,» ütles Liimets.

Ta tõi välja, et Eesti inimesed, avalik ja erasektor on olnud Ukraina riigile ja rahvale erakordselt suureks toeks – kokku on humanitaarabiks annetatud üle 12 miljoni euro. Välisministeeriumi osa moodustab sellest üle miljoni euro. Enam kui kuu aja jooksul on Ukraina humanitaarabi staap aidanud koordineerida mitmeid suuri abisaadetisi riigiasutuste, ettevõtete ja MTÜdega, et vastata Ukraina abipalvetele toiduabi, ajutise peavarju ja tervishoiu vallas.

Näiteks toiduabiks on välisministeerium koostöös toidupangaga saatnud Ukrainasse imikutoitu, kaerahelbeid, lihakonserve, suppe ja teisi valmistoite. Suurem osa toiduabist on saadetud otse Ukrainasse, kus on vastuvõtjaks Ukraina toidupank. Ettevalmistamisel on veel neli veost toiduabi Lvivi ja Tšernihivisse.

Koostöös Chemi-Pharmi ja Riigi kaitseinvesteeringute keskusega saatis välisministeerium Lvivi regionaalhaiglale vajalikke desinfektsioonivahendeid käte, pindade ja seadmete puhastamiseks nii haiglatele kui ka tavainimestele. Kokku oli desinfektsioonivahendeid üle 13 000 liitri 35 000 euro väärtuses. Ettevalmistamisel on mitu veost mitmesuguste meditsiinitarvikutega esmaabiks Ukrainas.

Ajutise peavarju varustuseks saatis välisministeerium Ukrainasse enam kui 5000 tekki, patja ja madratsit. Komplekteerimisel on erinev IT-tehnika, millega vastab välisministeerium Ukraina haridusministeeriumile abipalvele.