PTA jagas kohalikele omavalitsustele taimekaitsevahendite alast nõu

«Selleks, et kõigil omavalitsustel oleks selge ja ühesugune ülevaade, millised on taimekaitsevahendite kasutamise nõuded, kutsusime kohalike omavalitsuste esindajad osalema ümarlaual, et selgitada taimekaitsevahendite kasutamisega seonduvat lähemalt ja vastata ka küsimustele,» kommenteeris PTA taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Eva Lind, kelle sõnul on avalikus ruumis taimekaitsevahendite kasutajad aasta-aastalt teadlikumaks muutunud.