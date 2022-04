Abilinnapea Svet: Euroopa linnajuhid tunnevad suurt huvi Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna vastu

«Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse on muutumas Euroopa linnades olulisteks juhtimispõhimõteteks. Tallinn teeb kõvasti tööd selle nimel, et muuta meie linn rohelisemaks ja paremaks elukeskkonnaks. Tallinna arengukavad ja strateegiad on üles ehitatud keskkonnasõbralikule mõtteviisile, et saaksime luua linnaruumi, kus kõigil tallinlastel on hea elada,» ütles Svet.