Maaeluministeerium: 2021. aasta ülevaade kinnitab Eesti toidutootjate suutlikkust

Maaeluminister lausus, et Kremli agressioon Ukrainas on survestanud ettevõtteid ja tootmisüksusi küll alates veebruarikuu lõpust, kuid samas erinevad üleilmsed arengud ja kriisid on põllumehi ja toidutootjaid mõjutanud juba mitmel viimasel aastal – selle kiuste on edukalt hakkama saadud ning suudetud kriisidele vastu panna. «Samas peab iga tootja tänases maailmas üha enam vaatama, kuidas ta riske maandab ning millised on ta edasised perspektiivid. Toidujulgeolekule mõeldes ei pea me mõtlema ainult sõjale, vaid kestmisele ja keskkonnale ka tulevikus.»