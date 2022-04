Peaminister Kallas Oslos: kuni Ukraina pole sõda võitnud, vajame Venemaa agressiooni peatamiseks julgemaid otsuseid

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Venemaa poolt Ukraina tsiviilisikute suhtes Butšas ja Irpinis korda saadetud julmad sõjakuriteod. «Need kuriteod ei aegu. Tõendid on vaja kokku koguda ja kohtuprotsesside jaoks talletada. Kurjategijad tuuakse õigusemõistmise ette. Siia hulka kuuluvad ka Vene sõdurid, kes käske täide viivad ja neid koletuid tegusid sooritavad,» ütles Kallas. «Kahjuks Venemaa sõda Ukraina ja tema inimeste vastu jätkub. Süvenevad ka Vene võimude ja riigimeedia õõvastavad katsed ukrainlasi dehumaniseerida,» lisas ta.

Peaminister lisas, et vajame senisest veelgi julgemaid otsuseid Venemaa agressiooni peatamiseks. «Meie esmane prioriteet on Ukrainale täiendavate relvade ja varustuse andmine. Ukraina vajab relvaabi, et oma linnad tagasi võita ja inimesed Venemaa okupatsiooni ning repressioonide käest vabastada,» lausus Kallas.

Peaminister Kallas märkis, et peame veelgi tõstma agressiooni hinda, et Venemaa täielikult isoleerida ja sõjamasin peatada. «Kuni Ukraina pole sõda võitnud, pole sanktsioonid olnud piisavad,» ütles Kallas. Peaminister Kallase sõnul on tulemas uued ELi sanktsioonid, nende seas ka Eesti poolt tehtud ettepanekud, kuid peame kiiresti edasi liikuma tõsiste energiasanktsioonidega. «Teame, et lõviosa Venemaa sõjamasina rahastusest tuleb nafta ja gaasi müügist ning just seda valdkonda peame sanktsioonidega halvama,» tõdes ta.

Kallas kõneles Størega ka NATO vajadusest muutunud julgeolekuolukorraga kohaneda ning pikaajalisest tõhustada NATO idatiiva kaitse- ja heidutushoiakut. Peaminister tänas Norrat nende panuse eest Balti regiooni julgeoleku tagamisel. «Norra väed on praegu Leedus ja meil oleks hea meel näha Norra lennukeid Ämaris Balti õhuruumi turvalistust tagamas,» sõnas Kallas.

Samuti arutasid Eesti ja Norra peaminister kohtumisel võimalusi Eesti ja Norra energiakoostöö tihendamiseks. «Soovime, et meie keskkond oleks puhtam ja paremini hoitud ning siinkohal on võtmetähtsusega rohelise energia kasutamine ja fossiilkütustest loobumine,» ütles Kallas. Peaminister lisas, et meil on Norralt rohepöörde elluviimisel ja roheenergia tootmisel palju õppida. «Seetõttu on mul hea meel, et otsustasime Peaminister Størega luua töögrupi, mis kaardistaks kaks asja: mida me juba teeme ja mida veel saame teha. See annab meile ideed ja visiooni, kuidas koostöö rohepöörde ja energia valdkonnas uuele tasemele viia,» sõnas ta.