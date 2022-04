Ida-Virumaal sugulase röövinud ja laipa rüvetanud paar sai süüdistuse

Kogutud tõendite järgi oli tegemist põhjalikult läbi mõeldud tegevusega – juba varasemalt oli välja selgitatud see, mis ajal kannatanu elukaaslane oli kodust ära ning ka see, kas kannatanu kodu juures on valveseadmeid, mis võimaldaks hiljem kurjategijaid tabada.

Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Liina Pikma selgitas, et tegemist on viimaste aastate ühe raskeima Virumaal toime pandud tapmisega kuriteo toimepanemise motiivi poolest. «Õnneks on niivõrd rasked isikuvastased kuriteod Eestis jäänud aasta-aastalt vähemaks, toime pandud tapmiste põhjus on enamasti tuttavate vahel alkoholitarbimise käigus puhkenud tüli. Sedavõrd šokeerivam on konkreetne juhtum – süüdistuse järgi oli tapmine eelnevalt planeeritud ja põhjalikult läbi mõeldud,» selgitas prokurör Pikma.