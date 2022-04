Nelja pojaga karupere virgus talveunest

Järvamaal Lõõla kandi jahimaadel üleeile keskpäeval rajakaamerate vaatevälja jäänud nelja pojaga karupere annab tunnistust, et kuu aja eest aasta loomaks kuulutatud karudele on kevad saabunud ja magus talveuni otsa saanud.

«Viimasel nädalal on märgata karude aktiivsemaks muutumist ehk nad on ärganud talveunest. Mõni päev varem märkasime suurt isakaru ja kolme pojaga karupere ning arvasime, et mullusest nelja pojaga perest on üks otsa saanud või nad on meie maadelt kuhugi mujale kolinud, aga eile ilmus siiski ka suur pere välja,» rääkis Lõõla jahtkonna liige Madis Reinpõld.