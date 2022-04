Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam Eestis töötamiseks ja ettevõtluseks viisat

Siseminister Kristian Jaani märkis, et sanktsioon on täiendav samm vältimaks vastuolu, kus rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonidega piiratakse küll Venemaa ja Valgevene majandust ja investeeringuid, kuid samas antakse nende riikide kodanikele elamislube Eestis äriajamiseks ja töötamiseks. «Meil tuleb otsustavalt piirata nende kahe riigi kodanike võimalusi Eestisse saabumiseks ja elama asumiseks,» rõhutas ta.

Nii saab töötamiseks juba antud elamisloa alusel Venemaa või Valgevene kodanik taotleda korduvat elamisluba, et töötada teise tööandja juures. Kui seaduses sätestatud tingimused täidetud ei ole või inimene on rikkunud Eesti seadusi, kaotab ta Eestis viibimise õiguse. Näiteks tunnistatakse elamisluba kehtetuks, kui inimene on õhutanud rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist või vägivalda või on sooritanud kuriteo.