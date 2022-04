Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus arvas, et valitsus otsustab lisaeelarve ära enne tähtaega.

Reformierakond ja Keskerakond on põhimõtteliselt kokku leppinud selle aasta lisaeelarves, et käesoleva kriisiga toime tulla. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse (RE) sõnul on lisarahasüsti suurus kuni 800 miljonit eurot.