Põgenikud pelgasid laeva merele minekut

Tallinki laevale Isabelle paigutatud Ukraina sõjapõgenike seas hakkas levima kuulujutt, et laev sõidab merele ja nad viiakse Eestist ära. Tallinki töötajad rahustasid põgenikud maha ja kinnitasid, et laev ei lahku sadamast kuhugi ja alus on mõeldud sõjapõgenikele ajutiseks elukohaks.