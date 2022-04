Eesti saadab küberrünnakutes kannatanud Ukraina digiministeeriumile printereid ja ruutereid

«Selleks, et Ukraina riiki üleval hoida ja kaitsta, vajavad nad lisaks sõjalisele abile ka IT-vahendeid, mis on sõja käigus hävinud või küberrünnakute tõttu kasutuskõlbmatuks muutunud. Ukrainased on meile sellise palve esitanud ning loomulikult me aitame neid, kaasates nii avalikku kui ka erasektorit,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE).