Konnade rände ajaks kavandatud liikluspiirang Astangu tänaval lükkub veel kord edasi

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke pole abistamas, võib Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda.

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et Astangu tänava osaline sulgemine toimub juba kolmandat kevadet ning see on vajalik, et tagada kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest sigimistiikidesse. «Eesmärk on hoida ära konnade massiline hukkumine, sest kõnealune Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni,» rääkis linnaosavanem ning lisas, et 2021. aastal aidati Astangu tänaval vabatahtlike abiga üle tee rohkem kui 2000 kahepaikset. Varasematel aastatel, kui koroonaviirusest tingitud koosviibimise piiranguid ei olnud ning toimusid konnatalgud, on need numbrid olnud veelgi suuremad.