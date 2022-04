Kirkorovi kontsert Tondiraba jäähallis jääb ära

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on asi otsustatud, kuid lepingut pole ametlikult veel üles öeldud, sest praegu tegeldakse juriidiliste detailide täpsustamisega. «On tehtud otsus, et seda kontserti 27. mail Tondiraba jäähallis kindlasti ei toimu. Kui vaja, siis Tallinna linn ütleb selle lepingu üles,» ütles Oja Postimehele.

«Ühtlasi sooviksime ka õigusselgust. See probleem on ju tegelikult laiem kui see üks kontsert. Sellepärast kuluks kõigil kontserdikorraldajatel ära selgus, mismoodi praegu neid küsimusi lahendada,» rääkis Oja.

Ta lisas, et praegu on kogu ürituste korraldamise valdkonnas selge mure, kuidas neid asju lahendada. «Meie hinnangul võiks selle küsimuse Eestis lahendada samamoodi, nagu see on lahendatud Lätis ja Leedus. Et oleks selge nimekiri nendest, kelle tegevus on Eesti Vabariigis sanktsioneeritud või kellele on kehtestatud sissesõidukeeld,» lausus abilinnapea.

Oja saatis kirja ka välisministeeriumile, kus juhib tähelepanu sellele, et Tallinna linna otsuse tõttu ei saa Kirkorovi kontsert toimuda Tondiraba jäähallis, kuid see ei välista tema esinemist mõnes teises Eesti kontserdipaigas.

Kirkorovi esinemist organiseeriva firma ArtMusic Kontserdiagentuur koduleht väidab siiani, et Kirkorovi kontsert toimub ning et pileteid müüakse Piletilevis. Paraku teatas Piletilevi Grupp juba märtsi lõpus, et Kirkorovi kontserdi piletite müük on peatatud.