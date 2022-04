Uuskasutuskeskuse annetuste jagamispõhimõtted tekitasid vabatahtlikus küsimusi

Postimehega suhelnud vabatahtlik tundis muret Uuskasutuskeskuse kriteeriumite pärast: ühiskaardiga ukrainlased saavad võtta Punasel tänaval asuvast keskusest igast tootegrupist kolm eset, aga mitte rohkem. Seda teadmata viivad inimesed sinna oma annetusi, mis jäävat aga kuhjades järgmist päeva ootama, kirjeldas ta.

Naine teadis rääkida, et mõni sõjapõgenik on Uuskasutuskeskuses pakutavale eelistanud aga just tema pakutavaid annetusi, sest linna korraldatud korjest tohib võtta piiratud arvu esemeid ilma mööndusteta. Pealegi teistest keskustest, näiteks Mustamäelt, sellist abi ei saa.

Põgenike teenindamiseks on sisse seatud üks Uuskasutuskeskuse pood Punasel tänaval. Eraldi poe sisseseadmise vajaduse tingis ühelt poolt vajadus mugava keskkonna järele ja teisalt suur abivajajate hulk, märkis sealne kommunikatsiooni- ja turundusjuht Esme Kassak. «Punase tänava poes jagatakse sõjapõgenikele eelkõige riideabi, jalanõusid, mänguasju ja kirjatarbeid,» täpsustas ta.

Tagasiside on Kassaku sõnul olnud aga positiivne ja pagulased on leidnud enamiku vajalikke asju endale ja oma perele. «Esmavajalike asjade pakkumiseks kõigi Tallinnasse saabunud ja siin registreerunud põgenike jaoks pikema perioodi jooksul on seatud kogustele mõistlikud kriteeriumid kategooriate järgi, et iga abivajaja saaks temale vajalikku abi,» selgitas Kassak.

Kategooriaid on mitu: näiteks saab ühe inimese kohta valida endale 3 eset nii T-särkide, kampsunite, jalanõude, üleriiete, kleitide, särkide, pesu kui ka pükste seast. «See tähendab, et iga pereliikme jaoks saab valida kokku kümneid asju, laste jaoks saab lisaks võtta mänguasju ja koolitarbeid,» nentis Kassak.

Ehkki vabatahtliku sõnul sõjapõgenik lisaesemeid olenemata palvest ei saa, abistatakse Kassaku sõnul abivajajaid ka vajaduspõhiselt: mõni inimene võtab tema kirjeldusel vaid 3 eset, teine kotitäie või mitu. «Esimese kahe nädala jooksul on Uuskasutuskeskuse Punase tänava poes välja jagatud 39 000 asja. Kõik annetatud asjad on läinud just sõjapõgenikele,» lausus ta.

«Põgenikele jagatakse poes neid annetusi, mida on varasemalt kogunud linnaosavalitsused ning mida inimesed toovad spetsiaalselt Punase tänava poodi põgenike jaoks. Kui kellelgi on soov, et tema annetus jõuaks tingimata sõjapõgenikuni, siis on just Uuskasutuskeskuse Punase pood hetkel selleks õige koht,» sedastas Kassak.