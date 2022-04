Kaja Kallas: julma Venemaa vastu on vaja tugevamaid sanktsioone

Kaja Kallas kõneles Micheál Martiniga muutunud julgeolekuolukorrast Euroopas ja sellest, kuidas leida rohkem võimalusi Ukraina, sealhulgas Ukraina sõjapõgenike abistamiseks, teatas valitsuse pressiesindaja.

Kallase sõnul on Ukraina tsiviilelanike sihtimine Venemaa süsteemne sõjataktika, mida kinnitab ka reedene rünnak Kramatorski rongijaamale Donetski oblastis, mis on üks evakuatsioonikeskusi sõja eest põgenemiseks. «Süütute Ukraina inimeste jõhker tapmine Venemaa poolt ei jää karistuseta. Meie sõnum on ühtne: sõjakuritegude sooritajad ja planeerijad antakse kohtu alla,» ütles Kallas. Ta lisas, et Eesti toetab igakülgselt Ukraina prokuröri ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust Venemaa sõjakuritegude uurimisel. «Saadame uurimist toetama ka oma eksperdid,» märkis ta.

Peaminister rõhutas, et peame olema palju jõulisemad Venemaa suunaliste sanktsioonidega. "Euroopa Liit kinnitas neljapäeva õhtul tugeva viienda sanktsioonipaketi, kuid kuna nafta ja gaasi müük on Kremli tapamasina peamine sissetulekuallikas, peame jõudma energiasanktsioonideni. See peab olema sees järgmises sanktsioonipaketis, millega on juba ka tööd alustatud,“ toonitas Kallas. «Eesti valitsus tegi eile põhimõttelise otsuse, et loobume Vene gaasi kasutamisest.»

Kallas tõi välja, et peame jätkama Venemaa isoleerimist igal võimalikul viisil. Ta tõi esile eilse ÜRO peaassamblee otsuse Venemaa liikmelisuse peatamiseks Inimõiguste Nõukogus. «Maailm ütles selle otsusega Putinile selgelt: julmused toovad kaasa tagajärjed ja agressoril pole globaalsel areenil kohta,» lausus Kallas.

Kallas ja Martin arutasid ka Iiri sõjapõgenike abistamist. Eesti on peaminister Kallase sõnul võtnud vastu suure hulga sõja eest põgenenud Ukraina inimesi. «Püüame neile pakkuda igakülgset tuge, kuid see on pannud meid märkimisväärse surve alla ja otsime võimalusi, kuidas koormat EL-is ja teiste partneritega võrdsemalt jagada,» rääkis Kallas.