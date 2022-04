Ukraina president esineb kolmapäeval videokõnega riigikogule

«Tegin sellel nädalal Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile ettepaneku esineda Riigikogu ees. Mul on väga hea meel, et Zelenskõi andis täna vastuse, et on võtnud ettepaneku vastu ning esineb videokõnega Riigikogu ees järgmisel kolmapäeval, 13. aprillil kell 12.00,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.