Hinnatõus ehmatab, heituda pole aga vaja

Presidendi majandusnõunik Kaspar Oja rääkis saates «Otse Postimehest», et liiga pessimistlik ei tasuks olla. Samas nentis ta, et nii kiire inflatsioon on tõepoolest hirmutav, aga selle taga on suuresti energiakandjad. Oja meenutas, et see probleem on meil olnud juba mõnda aega, kuna energia kallinemine algas sügisel. Ta selgitas, et põhjus oli juba siis geopoliitiliste pingete suurenemine. Oja tõi näiteks gaasi hinna, mis on oluline, kuna Euroopa on gaasist väga sõltuv ning gaas määrab ära nii väetiste kui ka elektri hinna. «Kui vaatame gaasi hinda, siis see tegi esimese hüppe septembris, kui oli Valgevene põgenike kriis, ja teise üsna suure hüppe detsembri keskel, kui Putin esitas oma nõuded NATO-le.» Oja sõnul nähtub sellest, et gaasi hind on väga täpselt järginud seda, mis on juhtunud poliitikas. Ta juhtis tähelepanu, et uudis sõja puhkemisest 24. veebruaril tõstis taas gaasi hinda, seejärel kukkus see natuke allapoole, aga uudised sanktsioonidest tõstsid selle taas väga kõrgele.