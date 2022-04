Venemaa sulgeb mitme inimõigusorganisatsiooni kohalikud kontorid

Amnesty Internationali peasekretär Agnes Callamard ütles, et organisatsioon jätkab sellest hoolimata kohaliku rahva toetamist.

«Me kahekordistame oma jõupingutusi, et paljastada Venemaa rängad inimõiguste rikkumised nii kodu- ja välismaal,» ütles Callamard avalduses.

«Riigis, kus hulgaliselt aktiviste ja teisitimõtlejaid on vangistatud, tapetud või pagendatud, kus sõltumatut meediat on laimatud, tõkestatud või sunnitud enesetsensuurile ja kus kodanikuühiskonna organisatsioonid on keelatud või likvideeritud, peate olema teinud midagi õigesti, kui Kreml üritab ka teid vaikida sundida,» rääkis Callamard.