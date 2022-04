Valdeku krematooriumi vaidlus jõudis linnavolikokku

Ringkonnakohtu jõustunud otsusega tühistati krematooriumi ehitusluba, kuid sellest hoolimata kaalub Lippusele alluv linnaplaneerimise amet krematooriumihoonele kasutusloa väljastamist. Arupärimise esitanud volikogu EKRE fraktsiooni liikmed Mart Kallas ja Raivo Põhjakivi tahtsid teada, kuidas on niisugune asi võimalik. Pärast ligi pooletunnist küsimusterahet tunnistas abilinnapea, et krematooriumi valmis ehitamine oli arendaja enda võetud risk.

«Pärast projekteerimistingimuste avalikustamist, millele olulist tagasisidet ei laekunud, linn selle ehitusloa ka väljastas. Selle peale läksid kohalikud elanikud kohtusse, kohtumenetlus võttis aega ja selle aja jooksul, omades ehitusluba krematooriumi ehitamiseks, võttis arendaja riski, et ta ehitab selle hoone valmis, teades et see vastus kohtust võib tulla ka negatiivne,» rääkis Lippus volikogus.