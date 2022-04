Soome ja Rootsi võivad veel sel suvel NATO kasuks otsustada

Rootsi peaminister Magdalena Andersson teatas märtsi lõpupäevil, et ei välista riigi NATO liikmeks saamise võimalust. Peaminister ütles Rootsi ringhäälingule SVT, et Venemaa sissetung on julgeolekuolukorda põhjalikult muutnud ja seetõttu tasub nüüd Rootsi mitteliitumine uuesti läbi mõelda.

Soome on olnud traditsiooniliselt sõjaliselt blokiväline, osalt selleks, et mitte provotseerida idanaabrit, kellega Soomel on 1300 kilomeetri pikkune ühine piir. Kuid Venemaa sissetungi järel Ukrainasse on avalikkuse toetus alliansiga liitumisele arvamusküsitluste kohaselt kahekordistunud.