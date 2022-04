Tallinna kesklinnas müüakse Ukraina käsitööd

Tagasihoidlikust algatusest on nüüdseks välja kasvanud juba enam kui 30 naise huvitegevus. Pakutavate meenete sortimendis on käepaelad, võtmehoidjad, juuksekummid ja -klambrid, lipukesed ja teised rahvusvärvdes meened.

Käsitööklubiga liitunud naised on väga erineva taustaga ja pärit erinevatest Ukraina regioonidest - esindatud on Odessa, Harkiv, Kiev, Lutsk jpt linnad. Ukrainlased ise ütlevad, et selline pidev kooskäimine ja ühiselt meisterdamine muusika ja juttude saatel on mõnus teraapiline tegevus.