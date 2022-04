Lidli kauplustes alustas aprillis tööd 30 sõjapõgenikku

Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto sõnas pressiteate vahendusel, et esimesed sõjapõgenikud alustasid Lidli kauplustes tööd aprilli alguses. “Nende motivatsioon ja valmisolek keelebarjäärist hoolimata kiiresti õppida väärib suurimat tunnustust,“ lisas Kippasto.

Värskelt tööle asunud põgenike tööülesanded on samad mis teistelgi poetöötajail, kuid sisse-elamisperioodil ei hõlma need eesti keele puuduliku oskuse tõttu otsest kontakti klientidega. Kuna tööaeg- ja kohustused kattuvad, siis on ka palk ning lisahüved teiste töötajatega võrdsed. “Meie jaoks on töötajate võrdne kohtlemine põhimõtte küsimus. Värbamisprotsess jätkub ning peatselt saame Ukrainast saabunuile tööd pakkuda ka meie Tartu, Pärnu ja Narva kauplustes,” rõhutas Liina Kippasto, kelle sõnul soovib ettevõte riigiga koostöös toetada ka uute meeskonnaliikmete eesti keele õpinguid.

Uutel töötajail on võimalus saada abi tugiisikult, kes aitab keskkonnaga paremini kohaneda ning lahendada näiteks keelebarjäärist tulenevaid küsimusi. Kõik ettevõtte piirkonnajuhid on saanud juhised tiimiga liituvate sõjapõgenike edukaks kaasamiseks.

Bilhorod-Dnistrovskõist saabunud Mustamäe kaupluse värske meeskonnaliige Viktorija Gubar on uue töökoha üle rõõmus, sest kuigi Ukrainas oli ta ametis teises valdkonnas, on ta tänulik võimaluse eest siin töötada ja peret ülal pidada. „Töökaaslased on väga abivalmis ning veendusin, et kui on toetav kollektiiv, siis ei ole ükski töö raske! Loodan peatselt alustada ka eesti keele õpinguid.“