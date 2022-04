Suurt kevadsooja lähipäevad veel ei too

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt loodetuul 1-7 m/s. Külma on 1-6 kraadi, rannikul tuleb kuni kraad sooja. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvkate aeglaselt tiheneb, õhtul on saartele oodata vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, õhtul pöördub saartel lõunakaarde 4-9 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kohati 5 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati tuleb sekka lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 2-7, saartel ja läänerannikul 5-10 m/s. Sooja on 1-4 kraadi, öö hakul Kirde-Eestis tuleb aga kuni 2 kraadi külma. Päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab peamiselt vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10 m/s, õhtul pöördub saartel loodesse. Sooja on 5-10 kraadi.