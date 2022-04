Lüganuse kooli hoolekogu esimees Lauri Saul ütles, et laupäeval tegid otsuse kümme lapsevanemat, kuid kaebusega võib lähipäevil liituda veelgi enam inimesi. Saul ütles, et alustas eile advokaadi palkamist. Lüganuse volikogu otsustas kooli sulgeda 30. märtsil. Pärast seda on 30 päeva aega, et otsus vaidlustada. Saul märkis, et lapsevanemate esmane soov on saada kohtult esmane õiguskaitse, et kool võiks kuni kohtuvaidluse lõpuni tegutsemist jätkata.