Nõmmel tutvustatakse Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimisprojekti

Rekonstrueerimisprojekti eesmärgiks on ehitada Kadaka puiestee amortiseerunud viadukti asemele uus, tänapäeva nõuetele vastav viadukt ning tõsta turvalisust liikluses.

Kadaka puiestee viadukt valmis 1970. aastal ja ehkki silda on aja jooksul mitmel korral remonditud, on see praeguseks on oma kasutusea ammendanud. Otstarbekas on olemasolev rajatis lammutada ning ehitada selle asemele uus, kaasaja normidele vastav viadukt. Tegu on ühe suurima objektiga, mis Nõmme teedele lähiaastatel ehitatakse.

Uue viadukti oluliste eelistena tõi abilinnapea Vladimir Svet välja suhteliselt hooldevaba ja kauakestva konstruktsiooni ja ümbrusega sobiva kujunduse. «Kuid oluliseks eesmärgiks on ka üha ohutuma liikluskeskkonna loomine nii jalgsi ja jalgrataste kui ka mootorsõidukitega liiklejaile,» märkis Svet.

Koos uue viaduktiga on plaanis ehitada Kalda ja Tähetorni tänavate vahelisele lõigule 5,5 meetri laiune kergliiklustee. Kalda tänava ristmikule on kavandatud ülekäigurajad ja tänava alguses on sõidutee mõlemasse serva võimalik rajada kõnniteed. Kuna Kadaka puiesteel on valdavalt suurimaks lubatud sõidukiiruseks 40 km/h, siis vähendatakse seda edaspidi ka viadukti piirkonnas Kalda ja Tähetorni tänavate vahelisel lõigul. Kalda tee ja Kadaka puiestee ristmikust saab tulevikus fooriristmik.

Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer lisas, et projekti üheks lähtekohaks on säilitada võimalikult palju Nõmmele iseloomulikku looduskeskkonda. Ka kergliiklustee rajatakse ainult ühele poole sõiduteed selleks, et säästa võimalikult palju puid, mida tee muldkeha laiendamisel paraku teha ei saaks. «Samast kalkulatsioonist lähtudes on valitud ka Kadaka puiestee viadukti ja Kitsarööpa kergliiklusteed ühendama hakkava mahasõidutee asukoht jalakäijatele ja jalgratturitele. Ühe lahendusena oli kaalumisel veel torutunnel. See aga ei ole visuaalselt atraktiivne ning kahjustab ka linnaloomade liikumist. Seetõttu tuli uue viadukti eskiis praeguse viaduktiga sarnane, ent madalama struktuuriga,» selgitas Paeveer.

Mootorsõidukitele on uuel viaduktil ette nähtud kaks sõidurada ning linnast väljuval suunal jääb alles parempöörde rada Kalda tänavale. Kadaka puiesteelt on kavandatud kergliiklustee ühendus Kanarbiku tänavale ja viadukti all olevale kergliiklusteele. Tähetorni tänava ristmiku liikluskorraldust ei muudeta.