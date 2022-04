Politsei algatas Repinski kuluhüvitiste kasutamise kohta kriminaalmenetluse

«Riigikogu liikmetele on ette nähtud kulude kompenseerimine vastavalt seadusele ning kuluhüvitiste korrale. Praegu peame vajalikuks alustada uurimist, et välja selgitada, kas Martin Repinski on hüvitiste küsimisel toiminud seaduspäraselt ja esitanud õigeid andmeid,» sõnas Kübarsepp.