Kohus mõistis Assar Pauluse veel kümneks aastaks vangi

Kohus karistas 59-aastast Paulust relvade ja lõhkeainega seotud kuritegude eest 10-aastase vangistusega, mida arvestatakse alates tema eelmise karistusaja lõpust ehk mullu 14. aprillist. Nii peab Paulus vanglas veetma veel järgmised üheksa aastat.

«Riigiprokuratuur on rahul, et kohus nõustus täies ulatuses prokuratuuri seisukohaga selles, et Assar Paulus on talle süüdistuses ette heidetud kuriteod toime pannud. Võtame aega, et tutvuda tänase pika ja põhjaliku kohtuotsusega, misjärel saame kujundada seisukoha, kas prokuratuur näeb alust Paulusele mõistetud 10-aastase vangistuse osas otsus vaidlustada,» ütles riigiprokurör Kati Reitsak BNSile.

Maakohtu otsus ei ole veel jõustunud ning selle saab vaidlustada 15 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtus.

2020. aasta kevadel leiti Harjumaal Raasiku vallas Pauluse kinnistul asuva koerakuudi katuse alt mitu ebaseaduslikku relva ja lõhkeseadeldist. Riigiprokurör Kati Reitsak märkis, et on suur õnn ja juhus, et ükski lõhkeseadeldis või selle osa ei plahvatanud.

Uurimise käigus tuvastati, et tegemist oli suures koguses sõjalise otstarbega lahingumoonaga, see oli tööstuslik ning toodetud selleks, et kahjustada ja hävitada vastase elavjõudu ning tehnikat, sealhulgas soomustehnikat lahingus.

Paulus eitas kategooriliselt enda seotust leitud relvade ja lõhkeainega.

Paulus kandis kuritegeliku ühenduse juhtimise eest seitsmeaastast vangistust alates 2014. aasta 14. aprillist ning oleks pidanud mullu 14. aprillil vanglast vabanema. Mõni päev enne tema vanglast vabanemist võeti ta kohtumääruse alusel koerakuudist leitud relvade ja lõhkeaine tõttu uuesti vahi alla.

Harju maakohus kinnitas 2016. aasta 7. septembril Pauluse ning tema jõugu kümne liikme ja neile kuuluva kahe firma karistusleppe ning Paulus sai seitsmeaastase vangistuse.

Sama aasta novembris mõistis Viru maakohus Pauluse süüdi Ida-Viru narkojõugu rahastamises ning mõistis talle kuueaastase vangistuse, kuid luges selle kaetuks talle Harju maakohtus mõistetud seitsmeaastase vangistusega.