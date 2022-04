Endise narkomaani ülestunnistus: ärge süstige, see hakkab meeldima

Kuidas sa narkootikumideni jõudsid?

Ma arvan, et see võis olla seitsmendas klassis, kui naabripoisi isa salaviina kokku ostis. Mõnikord jõime seda salaja terrassil. Hiljem hakkasime suitsu ka tegema. Alguses ei olnudki midagi, vahel lihtsalt jõime. Mäletan, kuidas kümnendas klassis olles andis ema söögiraha, mille kulutasin alkoholile. Mõned kuud hiljem tekkis võimalus esimest korda narkootikume proovida. Alguses vaatasin lihtsalt pealt, kuidas tuttavad tegid.

Mida nad täpsemalt tegid?

Amfetamiini. Esiti mõtlesin, et ise tahaks küll sellest eemale hoida, aga siis tuttavad käisid peale, et mis sa jamad, proovi ikka. Proovisingi. Sealt läks lumepall veerema. Alguses tegin harva, võib-olla korra kuus. Mõtlesin veel, et mis loll jutt see on, et sõltuvusse võib jääda.

Alguses ei tundnud, et oleksid sõltuvuses?

Ei. Ärkasin hommikuti üles, mingit pohmakat polnud ja ei tundnud, et oleks jubedalt uuesti vaja teha. Pigem tegingi nalja pärast, sõprade mõjutusel. Aga sealt hakkas üsna kiiresti kõik allamäge minema. Tulid esimesed vargused.

Miks sa varastasid?

Tegelikult need vargused isegi ei tulnud sellest, et oleks olnud raha vaja. Pigem oli see lihtsalt noorte koolipoiste omakeskis lollitamine. Kord tegime Nõmmel ühe inimese lihtsalt tühjaks. Praegu tagantjärele saan aru, et see ei olnud okei.

Mida te peamiselt varastasite?

See hakkas autodest asjade varastamisega pihta. Varastamise käigus kohtusin uute inimestega, kes paraku ei olnud just kõige parema taustaga. Nendelt õppisin, kuidas paremini ja osavamalt varastada. Nii hakkasingi juba sihilikumalt varastama, mitte enam pulli pärast. Ühel hetkel visati gümnaasiumist välja.

Kui suure ehmatusena see tuli?

Ma ei oskagi öelda. Ma arvan, et ma nägin seda tulemas. Ma ei olnud tegelikult halb õpilane. Õppisin vabalt neljadele-viitele ilma pingutamata, pigem oli probleem kohal käimisega. Mäletan, et tol ajal hakkasin juba koolis ka amfetamiini tegema.

Klassikaaslased said aru, et tegid?

Ma arvan küll, mõnikord nad nägid seda isegi pealt.

Kas vanemad olid teadlikud?

Esialgu mitte, hiljem küll.

Kuidas nad teada said?

Viisin oma ema kalli ehte pandimajja ja ta pani loomulikult tähele, et käevõru pole enam. Vanematele tuli see šokina. Ma imestan, et nad ei ole pärast kõike seda minust lahti öelnud.

Ütlesid ennist, et alguses sa sõltuvusse ei jäänud. Millisel hetkel sa aru said, et oled sõltuvuses?