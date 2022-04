Rattavarguste arv Tallinnas on märgatavalt kasvanud

Peamiselt varastatakse rattaid Kesklinnast ja Põhja-Tallinnast. Rattavarguste üldarv on Tallinnas aastati suurenenud. 2019 aastal varastati Tallinnas 257 ratast, 2020. aastal 333 ja mullu 480. Tänavu kolme kuuga on varaste saagiks langenud 47 jalgratast, teatas Pealinn. «Rattaid varastatakse trepikodadest ja koridoridest. Sellele järgnevad garaažid, keldrid ja ka avalikud kohad,» ütles Põhja prefektuuri menetlustalituse juht Inna Toater.

Ta lisas, et avalikus kohas tuleks ratas kindlasti lukku panna. «Kindlasti tuleks kasutada rattalukku. Ei soovitaks rattaid jätta ka järelvalveta. Enamasti jätavad inimesed oma ratta trepikotta vedelema ning hiljem on need läinud,» lausus Toater.

Jalgratta varasteks on peamiselt narkomaanid. «Nad tahavad rattast kiiresti lahti saada. Pandimajad on üks rattavaraste lemmikkohti, siia püütakse viimasel ajal varastatud kraami üha vähem tuua,» ütles Kella pandimaja juhataja Philip Mägi.

Mägi lisas, et iganädalaselt tuuakse pandimajja seitse kuni kaheksa jalgratast. «Ma saan põhimõtteliselt iga nädala alguses nimekirja, kus on seitse või kaheksa varastatud jalgratast. Ratastel on olemas seerianumbrid, mark ja värvikombinatsioon, mille alusel saame teada, kas jalgratas on varastatud või mitte,» selgitas pandimajapidaja.