MTÜ Vaba Ukraina kogub annetusi: rindele soovitakse saata meditsiinivarustust ja droone

MTÜ Vaba Ukraina üks asutajatest Kaido Külm selgitas, et MTÜ eesmärk on toetada just neid inimesi, kes iga päev rindel võideldes oma eluga riskivad. «Tänu heale kontaktide võrgustikule ja suhtlusele teame, millest kõige enam puudus on ning saadame varustust inimestele, kes oskavad seda parimal viisil kasutada,» lausus Külm.

Teine MTÜ asutajaliige Andrus Rumm rõhutas, et inimeste annetusi kasutatakse ainult abivahendite ostmiseks ning nagu ka varasemalt, siis hoitakse ka sel korral annetajaid kursis sellega, kui palju raha on laekunud, mida selle eest hangiti ja millal saadetis kohale jõudnud on. «Iga annetatud euro loeb ja aitab kaitsta ukrainlastel mitte ainult oma riigi, vaid ka meie ja kogu Euroopa vabadust,» rõhutas ta.

MTÜ kogub annetusi nii meditsiinitarvikute kui ka luuredroonide soetamiseks. MTÜ on juba saatnud Ukrainasse kaks termokaameraga drooni, mis kannavad Eesti muistsete jumalate Taara ja Pikkeri nime. Mõlemad droonid on juba Ukraina vägede teenistuses.

Vaba Ukraina sündis 2014. aastal kahe kaitseliitlase soovist toetada neid vapraid inimesi, kes rindel Ukraina vabaduse eest seisid. «Kohapealsete kontaktidega suheldes saime aru, et kõige parem võimalus selleks on meditsiinitarvikute saatmine ja meditsiinilise väljaõppe pakkumine – mõlemast oli toona väga suur puudus,» meenutas Külm. 2014. – 2018. aastani kogus MTÜ üle 200 000 euro, mille eest saadeti Ukraina üksustele 286 lahingmeediku traumakotti, 21 parameediku traumakotti, 1059 individuaalset esmaabi komplekti, kanderaame ja palju muud vajalikku.

Koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega korraldati Ukraina meedikutele taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise (TCCC) kursuseid, mille läbis kokku 100 meedikut.

Nemad on ka see võrgustik, kellele MTÜ Vaba Ukraina nüüd lahingmeditsiini tarvikuid saadab – inimesed, kes on saanud väga hea väljaõppe ja teavad, kuidas kannatanuid kõige paremini aidata.

Pärast nelja tegevusaastat lootsid MTÜ liikmed, et hullem on möödas ja 2018. aastal tegevus peatati. «Kahjuks on ajalool kombeks korduda ja nüüd on abi veelgi enam vaja,» tõdes MTÜ uus juhatuse liige Reimo Reitsnik.

2016. aasta jaanuari lõpul autasustasid Ukraina vabatahtlikud organisatsioonid ühingu liikmeid medaliga «Mehisuse ja halastuse eest».